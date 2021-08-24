İki otomobil çarpıştı, kullanılmaz hale gelen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin içinde bulunan vatandaşlar, burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halime Şeker idaresindeki 34 JD 8241 plakalı otomobil ile Serdar sarıca yönetimindeki 41 AFB 469 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak kaldırıma çıkan Serdar Sarıca yönetimindeki otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilde bulunan Serdar Sarıca ve beraberindekiler, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.