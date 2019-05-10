İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 14.30 sıralarında Derince Çenesuyu mevkii eski yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NF 2608 plakalı otomobil ile 34 ABS 748 plakalı otomobil eski yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hasar görürken içerisindeki ismi öğrenilemeyen 2 sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.