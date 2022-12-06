İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu yan yol Çenesuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak D. idaresindeki yabancı plaka Mercedes marka otomobil ile karşı istikametten gelen Abdurrahman D. hakimiyetindeki 06 CİN 466 plakalı Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.