İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Topçular Mahallesi Sezai Karakoç Caddesi Turgut Özal İlkokulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Figen M. idaresindeki 41 GH 281 plakalı otomobil ile Kamil G. yönetimindeki 41 GH 696 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Kamil G. ile aynı araçta bulunan Asım K. (8) ve Esma K. (17) yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.