İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 karayolu Ulaşlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike Y. idaresindeki 41 ACA 411 plakalı otomobil ile Harun C. yönetimindeki 06 GC 9491 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Melike Y. ile aynı araçta bulunan Meliha Y. ve diğer otomobilin sürücüsü Harun C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Melike Y. ve Meliha Y. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, Harun C. ise Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.