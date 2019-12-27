İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

etap çalışmalarında sona yaklaşıyor.

2. etap çalışmaları kapsamında sahil parkının içerisinde birçok sosyal alan ve tesis inşa edildi. 2 bin 400 metre uzunluğunda inşa edilen sahil parkı, Darıca sahili ile Gebze Eskihisar sahilini birleştirmiş olacak.

2 bin 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu

Darıca 2. Etap sahil parkında içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolunun bulunduğu 2 bin 400 metre uzunluğunda baskı beton yol inşa edildi. 2 Etap çalışmaları kapsamında 15 adet balık tutma iskelesi, 1960 metrekare granit kiptaş ve podima desenli çınaraltı meydan imalatı, 1 adet 364 metrekare basketbol sahası, 450 metrekare suni çim futbol sahası, 1 adet doğal çim mini futbol sahası yapıldı.

Herşey düşünülmüş

Öte yandan sahil parkına 1 adet mescit, 2 adet WC, 1 adet kafeterya, 12 adet altıgen kamelya, 6 basamaklı 500 kişilik amfi, bin 400 metre uzunluğunda taş tahkimat imalatı, 125 araçlık, 3 bin 500 metrekare otopark yapıldı. 1 adet fitness grubu, 2 adet çocuk oyun grubu, 650 metre uzunluğunda çelik halatlı korkuluk, 300 metre uzunluğunda perde duvar imalatı, 4 bin adet ağaç ve çalı grubu imalatı, 150 dönüm yeşil alan düzenlemesi ve 1 adet ahşap kapı imalatları da tamamlandı.

Çalışmalarda sona yaklaşılıyor

İnşa ve imalat çalışmalarında sona yaklaşan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri şuanda 1 adet 500 metrekare tenis kortu, 700 metre kaldırım yol imalatı, 350 metre ahşap direkli ipek halat imalatı, bin metrekare restoran imalatı, 1 adet engelsiz çocuk oyun grubu alanı ve 650 metrekare podima ve granit küptaş desenli balıkçı meydanı yapım işlerine devam ediyor.