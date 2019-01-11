İki servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 4321 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan bir turizm şirketine ait Zafer Y. idaresindeki 41 P 9797 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Zafer Y. yaralanırken, ismi öğrenilemeyen diğer minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Zafer Y. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.