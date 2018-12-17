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İki yol daha parke taşlarıyla kaplandı

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt Mahallesi Bursa Caddesi ve Hamdi Şükrü Sokak’ın bir bölümünde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt Mahallesi Bursa Caddesi ve Hamdi Şükrü Sokak'ın bir bölümünde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.


Bozuk olan zeminlerin düzenlemesinin ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmasına başlayan ekipler kısa sürede çalışmalarını tamamladı. Şehirleşmenin en önemli ayağının yollar olduğunu vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, parke çalışmalarına önem verdiklerini, ilçede yapılan hizmetlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda yapıldığını belirtti.


Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilyurt Mahallesi Bursa Caddesi ve Hamdi Şükrü Sokak'ta parke yol yapım çalışmalarını tamamladı.

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