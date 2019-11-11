İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca'da “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” isimli söyleşiye katılacak.

İlahiyatçı yazar Döngeloğlu, 12 Kasım 2019 Salı günü saat 19:30'da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliğe davet etti.