İlave köprüyle trafik yoğunluğuna son verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'da ihtiyacı karşılaşmakta zorlanan Turgut Özal Köprüsüne ilave bir köprü yaparak trafiği rahatlatacak.

Bir süre önce ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi' çerçevesinde 4 yeni köprü inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ile şehir merkezi arasındaki trafik yükünün önemli bir ölçüde hafiflemesini sağlamıştı. Ulaşım projelerine bir yenisini daha ekleyen büyükşehir, bu kez Çayırova TEM bağlantı yolu üzerinde yer alan Turgut Özal Köprüsü'ndeki trafik sıkışıklığına için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Turgut Özal Köprüsü ikileme ve yol yapım işinde çalışan ekipler, ilave köprü projesiyle ilçeye giriş çıkışlarda nefes aldıracak. Turgut Özal Köprüsü'ndeki trafiği rahatlatacak proje dolayısıyla mevcut caddeler Turgut Özal, Tuna ve Namık Kemal Caddesi genişletilerek 2x2 yol haline getirilecek. Yapılacak ilave köprü hem Çayırova'ya giriş ve çıkışları rahatlatacak hem de TEM bağlantı yolunun doğu ve batı bölgesindeki sanayi alanları ile bölge halkı konforlu ve daha güvenli ulaşıma kavuşacak. Proje tamamlandığında, Turgut Özal Caddesi'nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi'ne bağlanacak. Böylelikle köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçilerek seri bir trafik akışı sağlanacak.