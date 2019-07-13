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İlbilgi Dünya Kupası yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı milli atıcı Murat İlbilgi Dünya Kupası için yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un alt yapısından yetişen başarılı milli atıcı Murat İlbilgi Dünya Kupası için yola çıktı.


Milli takımın ve Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı atıcısı Murat İlbilgi, Dünya Kupası yolcusu. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelelerine devam eden başarılı atıcı Almanya'nın Sulh kentinde 12-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Gençler Dünya kupasında mücadele etmek için yola çıktı. Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı atıcısı Murat İlbilgi'nin kariyerinde aralarında uluslararası başarılarının da olduğu toplam 40 madalyası bulunuyor. 2018 yılında katıldığı Gençler Dünya Şampiyonasında şampiyon olan mavi beyazlı sporcumuz bayrağımızı göndere çektirmişti.

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