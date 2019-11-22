İlçe Emniyet Müdürü Bilgili Başkan Büyükgöz'ü ziyaret etti

Gebze'ye atanan yeni İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.

Gebze'ye atanan yeni İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Başkan Büyükgöz'ü ziyaret etti. Yeni emniyet müdürünü makamında ağırlayan Başkan Büyükgöz, “İlçemize hoş geldiniz. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesinde önemli sorumluluğu olan polis teşkilatımızın, her zaman yanında ve destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz. İlçemize atanan siz değerli müdürümüz başta olmak üzere tüm polis kardeşlerimize görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İlçemize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı. Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de, Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.