İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki İsmail, yakalandığı korona virüs sonrası hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki İsmail, yakalandığı korona virüs sonrası hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Karamürsel Nüfüs Müdürü İsmail Özçeri, korona virüse yakalanması sonrasında durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde 1 aydır tedavi altında olan Özçeri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Özçeri'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.