İlçe sağlık müdürü, ilkokul öğrencilerinin sorularını cevapladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, 1 Mart itibariyle okulları açılacak olan ve eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek olan ilkokul öğrencilerinin korona virüs ile ilgili merak ettikleri soruları cevapladı.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, okulların açılmasına az bir süre kala eğitimlerine devam edecek olan öğrencilerle internet üzerinde bir araya geldi. Gebze Şehit Polat Özbek İlkokulu Müdürü Alpaslan Pala ve Müdür Yardımcısı Ayşe Çuhadar koordinatörlüğünde İlçe Sağlık Müdürü ile buluşan 4. sınıf öğrencileri, Kadıoğlu'na korona virüs ile ilgili merak ettikleri soruları sordu. Kadıoğlu ise, minik öğrencilerin sorduğu kaliteli sorulara cevap vererek öğrencileri bilgilendirdi.

“Okula gittiğimiz zaman da aynı şekilde kurallara dikkat etmemiz gerekiyor”

Öğrencilere hitap ederek bir süre okullardan uzak kaldıklarını ve uzun bir süre derslere evden devam ettiklerini söyleyen Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, “İnternet üzerinden EBA üzerinden eğitim gördünüz. İnsanların belli illerden başka illere gitmeleri yasaklandı. Sizlerin de ister istemez dışarıya çıkıp oynamanız engellendi. Çünkü bunların tek bir amacı vardı; bu virüsün yayılmasını engellemekti amacımız. 1 Mart'tan itibaren okullarımız kısmen açılacak. İlköğretim okullarının tamamı açılacak, belli sınıflarda, ortaokul ve liselerde son sınıflar faaliyete girecek. Daha sonra kademeli kademeli okul sayımız ve sınıf sayımız artacak. Bizler tabii ki evde nasıl duruyorsak, dışarıda nasıl geziyorsak okula gittiğimiz zaman da aynı şekilde kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Muhakkak maskemizi takacağız ve okula gittiğimiz sınıflarımızda sık sık arkadaşlarımızla yakın mesafede bir araya gelmemeye özen göstereceğiz. Özellikle temizliğe çok dikkat edeceğiz” dedi.

“Bizim sağlık altyapımız çok kuvvetli”

Bir öğrencinin sorduğu, ‘İlk korona virüs vakası ülkemizde görüldüğünde ne hissettiniz ve bir sağlık çalışanı olarak salgın hastalıklara karşı ülkemizin sağlık alt yapımızın iyi olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Kadıoğlu, “Biliyorsunuz ki ilk korona virüs vakası 2019 yılında Çin'de gözüktü. Biz ondan sonra ülke olarak Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde bunun hazırlığını yapmaya başladık. Her an bize gelebilir diye çalışmalarımızı artırdık ve Mart ayında bize geldi bu korona virüs vakaları. Biz zaten daha bize gelmeden önce bunun çalışmalarını yapmıştık. Bunla ilgili hem çalışmalar yaptık hem toplantılar yaptık hem de halkımızı bilgilendirme çalışmaları yaptık. Tabii sağlık çalışanları için çok yoğun bir sene geçti. Yaklaşık 1 yıldır biz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki diğer ülkelere göre şöyle bir avantajımız var; bizim sağlık altyapımız çok kuvvetli. Yaklaşık 15-20 yıldır sağlık alanında çok güzel çalışmalarımız yapıldı. Tesislerimiz ve hastanelerimiz çok güzel, sağlık ocaklarımız, devlet hastaneleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık tesislerimiz çok güzel ve modern tesisler yapıldı. Artı sağlık ordumuz çok kuvvetli, doktor bazında, hemşire bazında, sağlık memuru bazında çok kuvvetli bir sağlık ordumuz var ve deneyimli sağlık çalışanlarımız var” diye konuştu.

“10 kişinin en az 9'unda koruyucu etki gösteriyor”

Aşının ne kadar etkili olduğunun sorulması üzerine Kadıoğlu, “Belli aşamalardan geçiyor. O aşamalar tamamlandıktan sonra bu aşının güvenilirliği ortaya çıkıyor ve ondan sonra koruyuculuğu meydana geliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuğu ortaya çıktı. Bizim kullanmış olduğumuz Çin'den gelen aşının yaklaşık olarak yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuğu var. Son çalışmalarda bazı bilim adamları tarafından yüzde 95 olduğu söylendi. Demek ki 10 kişinin en az 9'unda koruyucu etki gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Çocuklara herhangi bir zararı olmadığını gördük”

Öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de kendilerinin ne zaman aşı olacakları oldu. Bu konuya açıklık getiren Kadıoğlu, “İlerleyen zamanlar için çalışmalar devam ediyor. Bu yeni bir virüs. 1 yıllık bir geçmişi var. Daha henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için şu an için çocuklarımıza aşı yapmıyoruz ama ilerleyen zamanlarda tek tük de olsa çocuklara bir zararı olduğu ortaya çıkarsa onlara da aşı yapacağız. Şu an için aşı yapmıyoruz. Belki 6 ay sonra, belki 1-2 sene sonra çocuklar için de aşının gerekli olduğu gözlemlenirse onlara da yapacağız. Şu ana kadar yapılan laboratuvar ve hastane çalışmalarında çocuklara herhangi bir zararı olmadığını gördük. Ondan dolayı şu an çocuklara aşı yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tek çaremiz aşılanmak”

Korona virüsü yok edebilmek için aşıdan başka ilaç olup olmadığını soran öğrencilere Kadıoğlu, net bir şekilde cevap verdi. Kadıoğlu, “Hastalığa yakalandıktan sonra tedavi için kullanılan ilaçlarımız var. Şu an biz bunları kullanıyoruz. Ayrıca hastalığın meydana getirdiği başka sıkıntılar oluşursa, onlar için de ilaç kullanıyoruz. Ama aşının haricinde bu virüsü ortadan kaldıracak başka bir ilacımız yok. Virüsün ülkemizden ve dünyadan kalkmasının tek çaresi aşı. Eğer insanlarımızın büyük çoğunluğu aşı olursa bu virüs ortadan kalkacak. Tek çaremiz aşılanmak” dedi.

"Buralarda virüsün bulaşma ihtimali çok daha fazla"

Gebze'nin, nüfusu kalabalık olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, “Yaklaşık 400 bin tane insan yaşıyor Gebze'de. Bir de Gebze'nin bir özelliği, fabrikaların en çok olduğu ilçelerden bir tanesi olması. Bizim etrafımızda bir sürü fabrika var ve içimizde bir çok öğrenci arkadaşımızın babaları, anneleri fabrikalarda çalışıyor. Fabrikalar çok fazla olduğu için hem İstanbul'dan hem de diğer illerden çok yoğun bir trafik var. Sürekli insanlar buraya çalışmaya geliyorlar. Çok kalabalık bir insan ordusu var. Fabrikalar çok fazla olduğu için buralarda virüsün bulaşma ihtimali çok daha fazla. Onun için diğer ilçelere göre biz bunların sıkıntısını yaşadık. Çok fazla insan girip, çıkıyor, otobüslerimiz, araçlarımız çok kalabalık, Pazar yerlerimiz, marketlerimiz çok kalabalık. Böyle olunca virüsün bulaşması çok daha hızlı oluyor. Ondan dolayı biz biraz sıkıntı yaşadık” ifadelerine yer verdi.