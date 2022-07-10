İlçede sel olmaması için tek tek mazgalları kontrol etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü etkili olan yağış, Darıca Belediyesi'ni alarma geçirdi. Yağmur sonrasında vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra sahaya inen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bölgede sel oluşmasının önüne geçebilmek için ekibiyle birlikte tüm su giderlerini tel tek kontrol etti.

Su giderlerinde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Başkan Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımız bayramını rahatlıkla geçirsinler, işimizin başındayız. Sel gibi bir felaketi önlemek için alt yapılarımızı kontrol ettik. Çok şükür bir sorunumuz yok” dedi.

Kontrollerin ardından Başkan Bıyık, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşmayı da ihmal etmedi.