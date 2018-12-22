İlçelerde kanser taramaları başladı

Kanser dünya genelinde giderek önemli bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor. İnsanların sağlıklarını koruyabilmesi ve kansere karşı erken teşhis için tarama programları yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında ilçelerde kanser taramaları yapılıyor. “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın Gezici Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Projesi” kapsamında Körfez ilçesinde bin 109 vatandaşa kanser taraması yapıldı.

Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan proje için Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan sağlık karavanı ilk kez Körfez ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Sağlık karavanı Körfez ilçesinin tüm mahalle ve köylerinde toplamda 569 HPV (Rahim ağzı kanseri), 540 GGK (Gaitada Gizli Kan Testi) taraması gerçekleştirdi. Ayrıca 2 bin 329 vatandaşlara kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" verilerek bilinçlendirilmeleri sağlandı.

Kanser taraması projesinde 50-70 yaş aralığındaki kadın ile erkeklerde kalın bağırsak kanseri, 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda ise rahim ağzı kanseri olmak üzere iki tür için tarama yapılacak. Kanser riski ve kanser şüphesi bulunan vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gezici tarama aracı tüm ilçelerde, kanser taraması yapacak.