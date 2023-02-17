İlçeye gelen depremzedeleri yalnız bırakmadılar

Kocaeli'de Derince Kaymakamı Meftun Dallı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ilçeye gelen depremzedelere destekte bulunup, depremzede çocuklara hediyeler verdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, bölgedeki aileler diğer illerde misafir ediliyor. Kocaeli'nin genelinde olduğu gibi Derince ilçesinde de afetten etkilenen depremzede vatandaşlara ev sahipliği yapılıyor. Bu çerçevede Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediyesi Meclis Üyesi Halime Gökdemir, ilçeye gelen aileler ile temasa geçti. Aileleri yalnız bırakmayıp onlarla bir araya gelen Kaymakam Dallı ve Başkan Aygün, zorlu süreçte her zaman desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.