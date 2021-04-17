İlimtepe Mezarlığı'nda taş duvar çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki şehitlik ve mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Körfez ilçesi İlimtepe Mezarlığı'nı daha düzenli hale getirmek amacı ile ekipler tarafından taş duvar imalatı yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Körfez İlçesi İlimtepe mezarlığının dik olan kısımlarındaki katmanlandırma çalışmasının büyük kısmını bitirdi. Yol oluşturma çalışması kapsamında ihtiyaç duyulan taş duvar imalatının 400 metrelik kısmı da tamamlandı.