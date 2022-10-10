İlimtepe Millet Bahçesi'nin ihalesi 13 Ekim'de

Körfez'de 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek İlimtepe Millet Bahçesi'nin ihalesi 13 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Millet bahçesi için daha önce ihale gerçekleştirilmiş, kazanan firma tasfiye hakkından yararlanmıştı. 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek Körfez İlimtepe Millet Bahçesi için ihale sonrası 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Millet Bahçesi içerisinde seyir terasları, macera parkı, kır lokantası, seyir terasları, spor alanları, paintball alanı, zipline parkuru, dinlenme alanları, ve yürüyüş yolları yer alacak.