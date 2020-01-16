İlimtepe yolu asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesi Hacı Osman ve İlimtepe Mahallesi arasındaki, Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarı'ndaki yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla yeni yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Körfez ilçesinin Hacı Osman ile İlimtepe Mahallesi arasında bulunan, Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarı'ndaki yolda asfaltma çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarı yollarının 4 bin 200 metresinde asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamda Hacı Osman ve İlimtepe Mahalleri arasındaki Nihal Atsız Caddesi ve Alparslan Bulvarının tamamında yol asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 22 bin 55 ton granüler temel serildi. Ayrıca yolda 4 bin 900 metreküp kazı ve 6 bin ton dolgu çalışması yapıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yollara toplam 9 bin 140 ton asfalt serimi yapıldı. Asfalt serimi öncesinde 16 bin 133 ton PMT malzeme yola serildi. Trapez kanal imalatları sırasında bin 600 ton beton kullanıldı. Yolun oto korkuluk ve kenar dolgu imalatları devam ederken yakın zaman yol çizgileri çizilecek.