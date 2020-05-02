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İlimtepe Yolu'nda çalışmalar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan Hacı Osman-İlimtepe yolunda bariyer çalışmaları sonlandırılarak, çizgiler çizildi.


Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını genişletmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Hacı Osman Mahallesi ve İlimtepe arasındaki bağlantı yolunda başlatılan genişletme ve asfalt çalışması kısa süre önce tamamlandı. Güvenlik açısından da bariyerlerin yerleştirildiği yolda, çizgiler de çekildi.


Yarımca'dan ilimtepe'ye ulaşımı kolaylaştıran ve Otoyol çıkışından da D-100'e alternatif bir ulaşım olanağı sağlayan yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çizgi çekim işlemleri de bitti.

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