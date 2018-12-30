İlimtepe'deki spor kompleksi yükseliyor

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe'de inşa edilen spor kompleksi inşaatı hızla devam ediyor.

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe'de hayata geçirilecek olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği spor kompleksi inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da önceki gün bölgedeydi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İncelemeleri sırasında İlimtepe Mahallesi'nin her geçen geliştiğini ve hayata geçirilecek projelerle daha güzel ve daha yaşanabilir bölge olması için uğraştıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “İlimtepe'de yapımına başladığımız spor tesisimiz doğayla iç içe olacak. Birçok spor dalına ev sahipliği yapacak. Tenis, basketbol ve voleybol alanları da içerisinde bulunduran bir merkez olacak” dedi.

Körfez'de spora verdikleri önemi tesisleşme üzerinde yoğunlaştırdıklarını da ifade eden Baran, “Şu an sadece spor alanında 30 milyon liralık bir tesis yatırımımız var. Spor akademilerimizde eğitim gören 4 bin 500 öğrenci sayımız bu tesislerimizin de hayata geçmesi ile 10 bine ulaşacak. Hedefimiz bu yönde. Gençlerimizi ne kadar çok sporla buluşturursak, geleceğimiz için daha sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlamış olacağız” diye konuştu.