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İlimtepeliler'in talepleri gerçekleştiriliyor

İlimtepe’de gerçekleştirilen Halk Meclisi gezisinde vatandaşların talepleri sonrasında üç noktada başlatılan çalışma tamamlandı.

İlimtepe'de gerçekleştirilen Halk Meclisi gezisinde vatandaşların talepleri sonrasında üç noktada başlatılan çalışma tamamlandı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe'de gerçekleştirilen Halk Meclisi kapsamında Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ve birim müdürleri ile birlikte saha gezisi esnasında talep ve sorunları yerinde görmüştü. Hem Muhtar hem de vatandaşlardan gelen talepler sonrasında Başkan Şener Söğüt birimlere çalışma yapılması talimatı vermiş, kısa sürede yapılmasını istemişti. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de gelen taleplerden bazılarını hemen tamamladı. Vatandaşların en kalabalık yolcu iniş binişlerinin yer aldığı durak kenarına istedikleri dezenfektan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koyuldu ve kullanıma hazır hale getirildi.


Ayrıca 17 Ağustos İlk ve Ortaokulu'nu ziyaretinde okul yönetimi tarafından iletilen tel çitlerin yenilenmesi için de çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kötü durumdaki çitleri yeniledi, basketbol sahasındaki pota da tamir edildi. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kötü durumdaki ağaçların budama işlemlerini gerçekleştirdi. İlimtepe Alparslan Bulvarı üzerinde otobüs durağı önünde su birikintisi nedeniyle yaşanan sıkıntının da çözümü için İSU ile görüşen ekipler, ortak çalışma sonrasında yeni bir kanal açarak suyun toplanmasını engelledi. İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, taleplerin tek tek yerine getirilmesinden dolayı Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti.

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