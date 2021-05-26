İlimtepe'ye bin 400 ton asfalt

Körfezliler'in günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk yaşatmak amacıyla çalışan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan tüm yollarda asfalt serim, yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, İlimtepe Mahallesi'nde 4 farklı noktada bin 400 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti