İlimtepe'ye bırakılan kimyasal atıklar temizlendi

İlimtepe bölgesindeki boş alana bırakılan kimyasal atıklar Körfez Belediyesi ekiplerince kaldırılarak bertaraf edilmesi için İZAYDAŞ'a gönderildi.

Çarşamba günü Körfez ilçesinin İlimtepe bölgesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dökülen atıklar sonrasında Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Körfez Belediyesi ekipleri harekete geçti. Boş araziye bırakılan gri renkli atıkla ilgili örnekler alınarak analiz için laboratuara gönderildi. İncelemeler sonrasında da çevre sağlığı açısından riski ortadan kaldırmak için atıklar Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alandan alınarak bertaraf için İZAYDAŞ'a gönderildi. Yetkililer, konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulduğunu belirtildi.