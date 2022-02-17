İlimtepe'ye uzanan yolda son rötuşlar yapılıyor

Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi kapsamında inşa edilen 4 köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Gebze trafiğine rahat bir nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde projelendirdiği İlimtepe Bağlantı Yolu'nda da son rötuşları yapıyor. İlimtepe Bağlantı Yolu 1.Etap Projesi, ilçenin güney ve kuzey yakalarını birbirine bağlayacak. Bu bağlamda Körfez Yeniyalı Mahallesi'nden başlayan ve İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap kısmında yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Projede daha önce TEM Otoyolu üzerine 19 metre genişliğinde, 128,7 metre uzunluğunda betonarme köprü imalatı yapılmıştı. Böylelikle projenin 1. etap kapsamında Anadolu Döküm Kavşağı'ndan başlayan yol, TEM Otoyolu üzerinden 128,7 metre uzunluğunda köprüyle geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak. D-100 Yeniyalı Mahallesi'nden başlayan yol ise Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek.

Son olarak projenin Çamlıtepe Mahallesi'nde kalan kısmında yeni bir kavşak inşa edildi. Kavşak imalatı ile birlikte asfalt, kaldırım ve altyapı işlerini de tamamlayan ekipler şimdi Yeniyalı Mahallesi'nin olduğu bölgeye projenin ikinci ve son kavşak imalatını yapıyor. Buna bağlı olarak Hürriyet bulvarında altyapı, kaldırım ve üst yapı imalatlarını bitiren ekipler, Müftülük Kavşağı olarak adlandırılan bölgede yoğun bir asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor.