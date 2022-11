İlk kez ata binen miniklerin mutluluğu

Kocaeli Atlı Spor Kulübüne götürülen öğrenciler, ilk kez ata binmenin mutluluğunu yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde bir okul etkinliğine katılan Başkan Hamza Şayir'e ata binmek istediklerini söyleyen öğrencilerin hayali gerçek oldu. Hamza Şayir'in talimatı üzerine Kocaeli Atlı Spor Merkezi'ne götürülen öğrenciler, hayatlarında ilk kez ata binmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilerin talebine duyarsız kalmadıklarını söyleyen Başkan Şayir, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin isteğini ve atlara olan ilgilerine duyarsız kalamazdık. Zaman zaman at binen biri olarak biliyorum ki, at binmek ve atlar ile bağ kurmak insana çok şey katmaktadır. At binmek insan hayatında psikolojik ve zihinsel gelişime fayda sağladığı gibi, insanı sosyalleştiren, karakterini güçlendiren, insan ilişkisinin en üst düzeye ulaştıran önemli spor dallarımızdandır. Bazı çocuklarımızın ilk defa yaşayacakları bu duyguya ortak olmak beni de çok mutlu ediyor" dedi.