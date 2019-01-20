İlk kez karne aldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın okuma-yazma kurslarına katılan vatandaşlar ilk kez karne almanın sevincini yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının Okuma - Yazma branşına katılan vatandaşlar ilk kez karne almanın sevincini yaşadı. Okuma - Yazma kursuna katılan kursiyerler çocukken yaşayamadıkları karne alma mutluluğuna, geç de olsa, KO-MEK sayesinde ulaştı. 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunun ilk yarısı Cuma günü verilen karnelerle sona erdi. Tüm yurtta öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline çıktı. KO-MEK ise bu mutluluğu yaşayamayan Okuma - Yazma kursiyerlerini unutmadı. KO-MEK Körfez Kurs Merkezi, okuma -yazma kursiyerlerine bir sürpriz yaparak onlar için karneler hazırladı. Cuma günü gerçekleştirilen dersin sonunda karneler usta öğreticiler tarafından kursiyerlere dağıtıldı. İlk kez karne alan kursiyerlerin sevinci ise görülmeye değerdi. Hayatında ilk kez karne alan okuma yazma kursiyeri Nursevim Şentürk, çok heyecanlı olduğunu anlatarak, “Bu çok güzel bir duygu. Ben daha önce okula gidemedim. Bu arzuma KO-MEK sayesinde ulaştım. Bu mutluluğuma torunum da şahit oldu. Allah, bize okuma yazmayı öğreten ve karne sevincini yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK'ten razı olsun” dedi.

Karne alan 67 yaşındaki Fazile Dursun ise duygularını şu sözlerle ifade etti. “Ben de hayatımda hiç okul görmedim. Ama bugün KO-MEK sayesinde karne aldım. 67 yaşında yeniden çocuk oldum. Bugüne kadar çocuklarım karnelerini alıp bana getirdiler. Bugün ise ben karnemi alıp, onlara götüreceğim. Çok mutluyum” diye konuştu.

KO-MEK, 2004 yılından bu yana 42 kurs merkezinde Okuma - Yazma kurslarını sürdürüyor. On beş yıl içinde bu kurslar sayesinde toplam 3 bin 931 kişi okuma yazmayı öğrendi. Büyükşehir Belediyesi söz konusu kurslar sayesinde ülke genelinde devam eden okuma-yazma seferberliğine de en büyük desteği vermiş oldu.