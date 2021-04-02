İlkokul çocuklarından otizmli çocuklara hediye

Kocaeli'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli çocuklara Yunus Emre'yi tanıtmak ve hediye vermek amacıyla Darıca'da bulunan Özel Eğitim Uygulama Okuluna ilkokul öğrencileri ve öğretmenler ziyarette bulunarak eğlenceli anlar yaşadı.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte Yunus Emre'yi 21.yüzyıl öğrencilerine tanıtmak, sevgi, saygı, hoşgörü, empati gibi değerlerin öğrencilere aktarmak amacıyla Türkiye genelinde başlatılan "Gelin Tanış Olalım" projesi Darıca'da da hayata geçirildi. Projenin ortaklarından olan Darıca Barış İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri, 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde Darıca Özel Eğitim Uygulama okulundaki öğrencileri ziyaret ettiler. Barış İlkokulu öğrencilerini özel çocuklara hazırlamış oldukları ritim aletlerini hediye ederek hep birlikte eğlendiler.

Aynı zamanda ‘Gören Eller' sınıfında eğitim gören görme engelli öğrenciler bağlama çalarken diğer öğrenciler hep birlikte şarkı söyledi. Barış İlkokulu öğrencileri kendi diktikleri ve üzerinde Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü dizeleri olan çiçekleri özel çocuklara hediye etti.