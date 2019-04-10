İlkokul öğretmeninin elini öptü, duasını aldı

Dr. Tahir Büyükakın, ilkokul öğretmeni Hatice Tunay'ı ziyaret ederek elini öptü, hayır duasını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu'nda beş yıl boyunca öğretmenliğini yapan Hatice Tunay'ı ziyaret ederek hayır duasını aldı. Birliktelikte konuşan Büyükakın, “Üzerimde büyük emekleri olan kıymetli ilkokul öğretmenimi ziyaret etmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Hatice öğretmenimiz bizlere ülkesi ve milleti için çalışmanın nedenli kutsal bir görev olduğunu öğretti. Onun öğretileriyle birlikte halkımız için çalışacak, insanımıza hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” dedi.

Bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızla gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleği olan öğretmenlerimizin bu asil millet tarafından değerinin her daim bilindiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime özel önem vereceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarını sürdürürken mutlu olacakları bir Kocaeli'yi oluşturacağız. Öğretmenlerimizle birlikte bu kentin çocuklarına tüm enerjimizle hizmet edeceğiz” diye konuştu.

İlkokul öğretmeniyle çocukluk anılarını yad eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hatice Tunay ise, “Öğrencim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir'in başarılı olacağına ve çok güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Dualarım kendisiyle” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarette Hatice Tunay'ın eşi Yaşar Tunay'da hazır bulundu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.