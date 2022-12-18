İller Arası Karate Ligi'nin üçüncü ayağı tamamlandı

Kocaeli ev sahipliğinde gerçekleşen İller Arası Karate Ligi'nin üçüncü ayağı sona erdi.

Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nin üçüncü ayağı gerçekleşti. 14 ilden 82 kulüp, 428 kadın, 394 erkek olmak üzere toplamda 822 sporcu ter döktü. Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere 4 yaş grubunda kumite dalında 59 kategoride madalya almak için kıyasıya mücadele edildi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 8 tatemide yapılan şampiyonada Türkiye Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen 94 hakem maç yönetti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı. 4 ayak üzerinden gerçekleşecek olan İller Arası Karate Ligi, 21 Ocak 2023 tarihinde yapılacak final maçları ile sona erecek.