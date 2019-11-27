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İnanç, “Bu dünya kavuşma dünyası değil”

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; “Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette” dedi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; “Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette” dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç'ın Kocaelililer'le buluştu. Seminere Başiskele ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaşama dair önemli bilgiler veren Hayati İnanç, “İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Dünya saadet yurdu değil, ayrılık yurdu. Kavuşma ahirette. Dünyada kavuşmayı planlayıp, arzulamak, peşine düşmek ham hayaldir” dedi.


Seminere katılan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, seminer sonunda Yazar Hayati İnanç'a çiçek, tablo takdiminde bulundu.

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