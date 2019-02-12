Inkılap Caddesi'ne alternatif yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği genişletme çalışmalarıyla İzmit Işık Sokak'tan İnkılap Caddesi'ne çıkan alternatif yol yapıyor. Eski Cezaevi mevkiinde bulunan Işık Sokak'ta başlanan alternatif yol tamamlandığında Radar bölgesine, Acıbadem Hastanesi, Kuruçeşme ve şehir merkezi yönüne rahatça gidilebilecek. Eskiden cezaevi, şimdi ise Nuh Çimento Eğitim Kampüsü olan binanın hemen arkasına yapılan alternatif yolda, asfalt serim işine başlandı. Çalışmalar kapsamında Nuh Çimento Eğitim Kampüsü'nün hemen arkasında asfalt çalışmalarına başladı. Yolda yağmursuyu imalatını da gerçekleştiren ekipler, aydınlatma işlerine başlayacak.

Yol çalışmaları tamamen bittiğinde, radar bölgesine, Acıbadem Hastanesi, Kuruçeşme ve şehir merkezi yönüne gitmek isteyen araçlar için alternatif bir güzergah haline gelecek.