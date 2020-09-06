İnşaat sektöründeki gelişim inşaat yan sanayisini de canlandırdı

İnşaat sektörü, ev kredisindeki faizlerin düşmesi ile tekrar canlandı. İnşaat firmaları uzun süredir satamadıkları evleri satarak yeni inşaat çalışmalarına başlıyor. İnşaatların artması ile birlikte, inşa edilen bina, ev ve işyerleri için proje yapan firmaların da işlerinde artış meydana geldi.

İstanbul ve Bursa'da şubeleri bulunan ve taahhütlü güvenlik ve elektrik sistemleri projeleri yapan Optimum Teknolojik Hizmetler firması sahibi Yavuz Aman, vatandaşların ev satın almaya yönlendirmesi ile inşaat sektörünün hacminin geliştiğini, bu durumun da inşaat yan sanayisinin canlanmasına katkı sağladığını söyledi. Aman, yaptıkları elektrik işleri projeleri ve buna bağlı kamera, bariyer, turnike, yangın, ses sistemleri, diafon gibi tüm zayıf akım sistemlerine ilginin arttığını ifade ederek, kendi projelerinin daha çok talep edilmeye başladığını dile getirdi.

İnşa edilen binalarda güvenlik kamerası sistemlerine ilgilinin arttığını ifade eden Yavuz Aman, “Ev, ofis ve fabrika gibi en küçük kapasiteden, kamu ve özel sektör kurumlarının en yüksek kapasitedeki anahtar teslimi projelerine kadar tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yapıda; çeşitli teknolojik özellik ve kapasitelerde güvenlik Ürünleri· Projesi yapıyoruz, Kedilerini güvende hissetmek isteyen vatandaşlar, güvenlik kameralarına ve diğer ürünlere ilgi duyuyor. İnşaatlarda güvenlik sistemleri, en çok tercih edilen inşaat yan sanayi ürünleri arasında yerini almaya başladı” dedi.