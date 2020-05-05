İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dengesini kaybederek inşaatın 3.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dengesini kaybederek inşaatın 3. katından aşağı düşen işçi hayatını kaybetti.



Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Keleş (57) isim vatandaş, çalıştığı inşaatın 3. katında dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Keleş Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Keleş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.