İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İnşaatın birinci katından düşen yalıtım ustası öldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından dengesini kaybederek aşağı düşen yalıtım ustası hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından dengesini kaybederek aşağı düşen yalıtım ustası hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki binada yalıtım ustası olarak çalışan Fatih Demiray (38), inşaatın birinci katındaki çatı kısmında dengesini kaybederek aşağı düştü. 4 kat aşağıdaki bodrum katına düşen Demiray, hayatını kaybetti. Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Demiray'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.