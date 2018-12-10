İnşaattan çaldıkları malzemeleri satarken yakalandılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri inşaat alanından hırsızlık yapan 2 kişi çaldıkları malzemeleri sattıkları kişiye teslim ederken yakalandı.

Olay, 1 Aralık'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 707 Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanına giren 2 kişi inşaat alanında bulunan malzemeleri olay yerine geldikleri minibüse doldurarak olay yerinden uzaklaştılar. Yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısları olay yerine geldikleri aracın plakası tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde yeri tespit edilen araç, takibe alındı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak'ta çaldıkları malzemeleri boşaltan şahıslar ekipler tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan şahıslardan Emre D. ve Erkan Y.'nin inşaattan malzemeleri çaldıkları ve şahıslarla birlikte araçtan malzemeleri boşaltırken yakalanan U.D.'nin ise çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri devam eden şahıslardan Emre D. ve Erkan Y.'nin daha önce aynı araçla farklı bir adreste hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan U.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Emre D. ve Erkan Y. Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.