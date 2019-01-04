İnşaattan demir hırsızlar yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girdikleri inşaattan demir çubuk çalan 2 Afganistan uyruklu şahıs, karşılaştıkları devriye atan polis ekiplerinden kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Gözde Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir inşaata giren Abdulrazeq Khalili (23) ve Zelgay Sina (25) isimli Afganistan uyruklu 2 şahıs, inşaattan çaldıkları kesilmiş haldeki yaklaşık 250 kiloluk inşaat demirini çekçek araçlarına doldurarak inşaat alanından uzaklaştılar. Şahıslar çaldıkları malzemeyi yükledikleri çekçek araçları ile götürürken, devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri şahıslardan durmalarını istedi.

Polis ekiplerini gören şahıslar çalıntı inşaat demirlerinin yüklü olduğu çekçek araçlarını bırakarak koşmaya çalıştı. Şahısların kaçmaya çalışması üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından 2 şüpheli de yakalayarak gözaltına alındı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahısların, inşaat demirlerini çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilirken, çaldıkları inşaat demirleri ise inşaat firması sahibine teslim edildi.