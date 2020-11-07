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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştığı binadan düşen inşaat işçisi 4 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı binadan düşen inşaat işçisi 4 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Olay, 3 Kasım tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Gürsel Taşar, inşaat işçisi olarak çalıştığı yapımı devam binada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Taşar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taşar, 4 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.


Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşar'ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Taşar'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Alikahya Hayırsevenler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

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