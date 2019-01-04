İnşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girdikleri inşaattan yaklaşık 250 kilogram demir çubuk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklu şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Gözde Sokak'ta dün gece bir inşaata girip kesilmiş haldeki yaklaşık 250 kiloluk inşaat demirini çekçek araçlarına doldurarak inşaat alanından uzaklaşan A.K. (23) ve Z.S. (25) isimli Afganistan uyruklu 2 şahıs, devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların, inşaat demirlerini çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, çaldıkları inşaat demirleri ise inşaat firması sahibine teslim edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.