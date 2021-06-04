İnsan elinin çevreye olan etkisi Gebze'de ele alındı

Gebze Belediyesi öncülüğünde ve üniversite işbirliğinde düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğinde, il ve ilçe protokolü üniversite öğrencileriyle doğanın ve çevrenin korunması konusunda söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dünya Çevre Günü söyleşisi programı açılış konuşmalarıyla başladı.

Söyleşide söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Doğaya ve coğrafyaya saygılı olmalıyız. Biz doğaya saygı ve merhamet duyarsak doğa da bize mutlaka cömertliğini sunacaktır. Kamuoyunu bilinçlendirme konusunda akademik dünya ve kamu kurumlarına görev ve sorumluluk düşüyor” dedi.

Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Çevre bilincinin artırılması hepimizin hedefi. İnsanın çocukluktan itibaren davranışları çevreyi çok etkiliyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de ciddi bir atık yönetimi gerçekleştirildi. Proje başlangıcından 1 Haziran 2021 tarihine kadar ilimizde 102 bin 160 ton atık kağıt, 43 bin 369 ton atık cam, 31 bin 469 ton atık metal, 57 bin 548 ton atık plastik toplanmış ve geri kazandırılmış” diye konuştu.

Söyleşinin ardından protokol ve akademisyenler, Çevre Mühendisliği öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.