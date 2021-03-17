İpek böcekçiliğini başlatacak fidanlar toprakla buluştu

İzmit'te vatandaşlara yeni gelir kapısı olacak ipek böceği üretimini başlatacak dut fidanları toprakla buluşturuldu.

İzmit Belediyesinin tarımsal kalkınma ve katma değeri yüksek iş imkanı oluşturmak için hayata geçirdiği İpek Böcekçiliği Projesi Dut Bahçesinde 500 adet dut fidanı dikildi. Fidan dikimine; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, Bursa Koza Kooperatifi Müdür Vekili Faik Ramazan Akyüz, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Başkan ve çevre köy muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Özellikle kadınların ipek böcekçiliği üretimine katılmasını isteyen ve ilerleyen süreçte işi büyütebileceklerine inandıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Üretimi nasıl teşvik edebiliriz, yeni geçim kaynakları nasıl oluşturabiliriz, geçmişte yetiştirilip bugün varlığını sürdüremeyen ürünleri yeniden nasıl kazandırabiliriz diye çalışma başlattık. Sakarya Vadisi'nin bir dönem en önemli geçim kaynaklarından biri olan ipek böcekçiliğini canlandırmak, ipeğin değerini hatırlatmak ve özellikle kadın ve gençlere yeni iş sahası açmak bizim için çok kıymetli hale geldi” dedi.

Süleymaniye Mahallesi'nin ipek böceği yetiştiriciliğine uygun olduğu belirlendikten sonra projeden bahseden Hürriyet, “Belediyemize ait 5 dönümlük alana Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin hibe olarak gönderdiği 500 adet dut fidanını dikiyoruz. Burada yetişecek dut fidanlarıyla ipek böcekleri beslenecek. 2022'de ise 6 kutu ipek böceği besleme kapasiteli 100 metrekare besleme evi yapacağız. Yine bu alanda üreticilere eğitimler vereceğiz ve sonrasında koşullara uyan çiftçilerimize tecrübesi kazanmaları için üretim yapma imkanı sunacağız. Bu sayede çiftçilerimize yeni bir gelir kaynağı oluşturacağız. Bölgemizde yok olma sürecine giren ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Üretim süreciyle ilgili bilgi veren, çiftçilerin sorularını yanıtlayan ve yetiştiriciliğe başlamak isteyen çiftçilere dut fidanı vereceklerini belirten Bursa Koza Kooperatifi Müdür Vekili Faik Ramazan Akyüz ise, “İpek böcekçiliği yılda bir kere yapılan toplamda 45 günlük uğraş. 30 günü beslemeyle geçiyor. Çok da zor değil. Pazar sıkıntısının olmaması ve evdeki tüm bireylerin işgücü olarak üretime katılması ipek böcekçiliğini cazip hale getiriyor. Yapmanız gereken sadece ipek böceğini beslemek. Koza olgunlaştığında biz zaten alıyoruz” şeklinde konuştu.