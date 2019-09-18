İran'dan getirilen kaçak sigaralar operasyonla ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İran'dan Türkiye'ye getirilen bin 324 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, İran uyruklu J.K.B. isimli şahsın İran plakalı araçla kaçak sigara getireceği bilgisine ulaşıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, İran'dan getirilen bin 324 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. İran uyruklu J.K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.