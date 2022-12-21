İş adamını öldüren sevgilisi için "Benim erkek arkadaşım böyle bir insan değildi" dedi

Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren Fıras S. ve beraberindeki 2 kişinin yargılanmalarına devam edildi. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ceren İ., "Fıras'ın Cahit ile görüşeceğini bilmiyordum. Benim erkek arkadaşım böyle bir insan değildi. Fıras benim tanıdığımdan başka bir kişiliğe sahipmiş" dedi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fıras S., Ceren İ., diğer celse adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ali İ.Ç., aileleri ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse istenen raporda, Fıras S.'nin akli dengesinin tam olduğu raporu okundu. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Ceren ve Ali'nin bir suçu yok. Olay yerine Cahit'i öldürmek için gitmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"Benim erkek arkadaşım böyle bir insan değildi"

Suçlamaları kabul etmeyen Ceren İ., "Bu olaya hiçbir iştirakim ve suçum yok. Fıras'ın Cahit ile görüşeceğini bilmiyordum. Benim erkek arkadaşım böyle bir insan değildi. Fıras benim tanıdığımdan başka bir kişiliğe sahipmiş. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fıras S. ve Ceren İ.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu

2 Ekim 2021 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana gelen olayda, gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Tatlı, 10 bıçak darbesiyle yerde kalırken, saldırgan iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tatlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, Tatlı'nın cipini Kocaeli fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.'nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. Fıras S. suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.