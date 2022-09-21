İş adamını öldürmekten yargılanan sanık, sevgilisinin tahliyesini istedi

Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren sanık, kendini bırakıp sevgilisinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanıktan birinin tahliyesine karar verdi.

Olay, 2 Ekim 2021 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Tatlı 10 bıçak darbesiyle yerde kalırken, saldırgan iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tatlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, Tatlı'nın cipini Kocaeli fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.'nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. Fıras S. suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ceren'in tahliyesini istiyorum"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Ceren'in tahliyesini istiyorum. Başka konuşmak istediğim bir husus yoktur" dedi.

Tutuklu bulunan Ceren İ. ise "Yaklaşık bir sene boyunca ben ve Ali boşuna cezaevinde yatmaktayız. Fıras kendi halinde sessiz sakin bir insandı. Cinayete iştirak etmedim, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fıras S. ve Ceren İ.'nin tutukluluk halinin devamına, Ali İ.Ç.'nin ise tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.