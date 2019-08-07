İş dünyası ve siyasiler TÜPRAŞ'ın taşınması iddialarına sert tepki gösterdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de ticaret ve sanayi odaları, ortak bir basın açıklaması yaparak TÜPRAŞ'ın genel merkezinin İstanbul'a taşınması iddialarının “Kabul edilemez bir haksızlık” olduğunu belirttiler.

Merkezi Kocaeli'de bulunan TÜPRAŞ'ın İstanbul'a taşınacağı yönünde çıkan haberler, iş ve siyaset dünyasından tepki gördü. Konu hakkında Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası tarafından yapılan ortak açıklamada TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün taşınması halinde büyük riskler taşıyan Kocaeli'nin maddi-manevi kayıpları olacağı belirtildi. Konu hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise “Hiçbir yere gidemezler” dedi.

“Hiçbir yere gidemezler”

AK Parti Derince İlçe Teşkilatı'nın 91. danışma meclisi toplantısında taşınma iddialarını değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ben bakanımızla gerekli görüşmelerimizi yaptım. Kendilerinin genel müdürlüğünü götürme noktasında 3 yıl önce karar verdiklerini, vergi merkezini değiştirmeyeceklerini söylediler. Umarım vergi merkezini değiştirerek böyle bir hata yapmazlar ama bu anlamda hiçbir yere gidemezler. Yaparlarsa da böyle bir kaçışları olamaz” dedi.

Kocaeli iş dünyasından konu hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “TÜPRAŞ'ın Kocaeli'de elde ettiği kazanımları ve genel müdürlüğü taşıma kararının hayata geçirilmesi halinde oluşacak kentsel kayıpların bilinmesinde fayda vardır. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, kapasitesi 11,3 milyon ton/yıl'dır. Toplamda 14,1 milyar dolar olan Kocaeli ihracatının 2.5 milyar doları, TÜPRAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu üretim ve ihracat performansında, sermaye ve teknoloji yanında kentte ikamet eden işgücünün katkısı yadsınamaz. Rafineri faaliyetinin çevresel ve kentsel etkileri, 50 yılı aşkın süredir, başta Körfez ilçemiz olmak üzere, Kocaeli yerleşimlerinin üstlendiği risk ve sosyal maliyetleri içermektedir.”

“Kabul edilemez bir haksızlık”

“Kocaeli, İstanbul ve İzmir'den sonra toplanan vergilerin yüzde 11,82'sini karşılayan üçüncü ildir. 2017 yılı vergilendirme döneminde TÜPRAŞ, 463 milyon 198 bin 696,74 TL vergi tahakkuk ettirmiştir. Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip iller, vergi gelirinden yüzde 6 oranında pay almaktadır. TÜPRAŞ yönetiminin İstanbul'a taşınması, Kocaeli için, vergi geliri üzerinden belediye payının azalmasına yol açacaktır. Üretim ve karlılığa katkı veren iş gücünün alın teri yanında, Sapanca'nın suyu, İzmit Körfezi'nin liman trafiği, deniz ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar ve ulaşım başta olmak üzere kentsel maliyetlere katlanıldığı halde, belediye gelirleri bakımından dezavantajın eklenmesi kabul edilemez bir haksızlık olacaktır.”

“TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli' de kalmalıdır”

Yönetimi, Kocaeli'den İstanbul'a taşıma, dijital çağda ve bu iki kent arasındaki yakınlık ile lojistik kapasite dikkate alındığında da anlamlı görülmemektedir. Üretim riski ve sosyal maliyetleri İlimizde olup genel müdürlüğü farklı illerde olan TÜPRAŞ benzeri başka firmaların da olduğu bilinmektedir. Konu ile ilgili bir çalışma başlatılarak, işletmelerin ürettiği yerden yönetilmesine yönelik yasal düzenlemenin yapılması, Anadolu şehirlerini istihdam ve gelişmişlik bakımından hak ettiği yerlere getirecektir. Kocaeli'nin hak ettiği gelirden yoksun bırakılmaması ve iktisadi geleceği için, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli' de kalmalıdır.”

“Yönetimini taşımak istiyorsa, üretim ve risklerini de İstanbul'a taşımalıdır”

“TÜPRAŞ'ın ilimizde gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri olağan durumda dahi yüksek tehlike arz ederken, 1999 depreminde olduğu gibi doğal afetlerde oluşturacağı tehlike aşikardır. Bu risk ve sosyal maliyete katlanmak zorunda olan Kocaeli halkı böyle bir tartışmayı dahi hak etmiyor. Eğer TÜPRAŞ genel müdürlüğünü ve yönetimini İstanbul'a taşımak istiyorsa, üretim tesisi ve risklerini de İstanbul'a taşımalıdır.”

Ortak basın açıklaması yapılacak

Öte yandan taşınma iddialarına tepki gösteren Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası ortaklığında 8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 09.30'da Kocaeli Sanayi Odasında ortak açıklama yapılacağı açıklandı.