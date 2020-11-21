İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş hanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş hanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş hanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Yangın öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanının bacasında çıkan yangın sonrasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının meydana geldiği adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.