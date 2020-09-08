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İş makinesinin altında kalan fabrika işçisi feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir karton fabrikasında üzerinden iş makinesi geçen işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir karton fabrikasında üzerinden iş makinesi geçen işçi hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir karton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada bulunan A.K., idaresindeki iş makinesi, fabrika içerisinde çalışırken Şaban Bayer (49) işçiye çarptı. İş makinesinin aştında kalarak ağır yaralanan Bayer olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden diğer işçiler durumu hemen112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Bayer'in cenazesi morga kaldırıldı. A.K. isimli iş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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