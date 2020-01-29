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İş yeri hırsızları tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL çaldığı iddia edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL çaldığı iddia edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre ,26 Ocak günü İzmit'te bir iş yerine kepengi kırarak giren şahıslar içeride bulunan 10 bin TL'yi çalarak gözden kayboldu. Durumu daha sonra fark eden iş yeri görevlilerinin şikayeti sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan M.K. ve D.K. adlı şüpheliler, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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