İhlas Haber Ajansı

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İş yeri malzemesi ve laptop çalan iki şahıs tutuklandı

Kocaeli’de hırsızlık yapan iki şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık yapan iki şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, 27 Mart Pazar günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.A. ve A.D. isimli iki şahıs 21 bin 500 TL değerinde iş yeri malzemesi ve laptop çalındı. Olaya ilişkin iki şahıs, 19 Nisan Salı günü Kartepe ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. A.Y.A. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından, 20 Nisan Çarşamba günü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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